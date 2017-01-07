СМИ: Шанхай лидирует в Китае по темпам снижения уровня загрязнения воздуха

Концентрация в воздухе вредных для здоровья мелких твердых частиц PM 2.5 в Шанхае в 2016 году снизилась на 27,4%, по сравнению с показателем 2013 года. Об этом пишет в субботу газета "Синьминь ваньбао" со ссылкой на городское управление по охране окружающей среды.

Согласно официальным данным, среднее содержание в воздухе частиц PM 2.5 в течение всего 2016 года составляло порядка 45 микрограммов на кубический метр, а в 2013 году этот показатель был на уровне 62 микрограммов. Газета отмечает, что властям Шанхая удалось на год раньше снизить концентрацию вредных для здоровья частиц в воздухе на 20% по сравнению с 2013 годом. Этот показатель должен был быть достигнут в 2017 году. Согласно принятому в прошлом году городскими властями 13-му пятилетнему плану, к 2020 году Шанхай должен довести этот показатель до 42 микрограммов на кубический метр.

По эффективности принимаемых мер и темпам улучшения экологической ситуации в городе Шанхай, отмечает издание, занимает лидирующие позиции в стране.

В середине декабря 2016 года власти Шанхая внесли изменения в действующую четырехуровневую систему оповещения населения о загрязнении воздуха в мегаполисе. Теперь для объявления начального, голубого, уровня опасности достаточно, чтобы концентрация вредных для здоровья мелких твердых частиц PM 2.5 в течение 24 часов сохранялась на уровне от 151-200 микрограммов на кубический метр. В прежней системе оповещения голубой уровень опасности объявлялся властями при концентрации от 201 до 300 микрограммов на кубический метр. Максимальный, красный, уровень опасности предусмотрен с отметки в 400 микрограммов на кубометр, а в прежней системе этот показатель должен был дойти до 450 микрограммов.

Во всем Китае действует система оповещения населения об опасном загрязнении воздуха, состоящая из четырех уровней, каждый из которых обозначается голубым, желтым, оранжевым и красным цветами.