Керри считает, что Мексика не будет платить за стену на границе с США

Госсекретарь США Джон Керри выразил мнение, что Мексика не будет платить за строительство стены на границе с США, сообщает телеканал ABC.

"Они (мексиканские власти — ред.) не будут добровольно выкладывать деньги за то, с чем не согласны", — заявил телеканалу глава американской дипломатии.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter заверил, что мексиканские власти должны будут возместить сумму, потраченную США на строительство стены на границе.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп пообещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы предотвратить поток мигрантов, в том числе из Центральной Америки.