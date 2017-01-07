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Представитель Госдепа после предложения стать экспертом по КНДР стукнулся лбом о трибуну
Фото: © EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Джон Кирби в пятницу в ходе регулярного брифинга обсудил с журналистами дальнейшие планы. Свой нынешний пост он покинет после 20 января, вместе с уходящей администрацией.
Корреспонденты поинтересовались, что будет делать Кирби после своего увольнения и как с ним можно будет связаться. "Я передохну какое-то время, высплюсь. Затем буду рад дать вам свои контактные данные", - ответил с улыбкой он.
При этом представитель ведомства предупредил, что "если вы захотите позвонить и обсудить какой-то вопрос, например, КНДР, то я не тот парень, который вам нужен". Он пояснил, что после 20 января его никто уже не будет ни о чем информировать. Однако, присутствующие на брифинге предположили, что он мог стать экспертом по КНДР.
Кирби не смог удержаться от смеха и даже отошел от своей трибуны, хлопая в ладони. Затем он вновь приблизился к подиуму и намеренно постучал об него головой несколько раз. После этого общение главы пресс-службы Госдепа с журналистами снова вошло в деловое русло.
До своего прихода в Госдепартамент в апреле 2015 года Кирби был пресс-секретарем Пентагона, имея звание контр-адмирала. На посту главы пресс-службы внешнеполитического ведомства он сменил Дженнифер Псаки, которая перешла на работу в Белый дом.
В Военно-морских силах США Кирби служил с 1986 года до ухода в отставку в 2015 году, он проходил службу на многих военных кораблях, в том числе авианосце Forrestal. Возглавлял пресс-отдел главного штаба ВМС, работал в пресс-службе Комитета начальников штабов Вооруженных сил США.
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