Представитель Госдепа после предложения стать экспертом по КНДР стукнулся лбом о трибуну

Руководитель пресс-службы Госдепа ртамента Джон Кирби в пятницу в ходе регулярного брифинга обсудил с журналистами дальнейшие планы. Свой нынешний пост он покинет после 20 января, вместе с уходящей администрацией.

Корреспонденты поинтересовались, что будет делать Кирби после своего увольнения и как с ним можно будет связаться. "Я передохну какое-то время, высплюсь. Затем буду рад дать вам свои контактные данные", - ответил с улыбкой он.

При этом представитель ведомства предупредил, что "если вы захотите позвонить и обсудить какой-то вопрос, например, КНДР, то я не тот парень, который вам нужен". Он пояснил, что после 20 января его никто уже не будет ни о чем информировать. Однако, присутствующие на брифинге предположили, что он мог стать экспертом по КНДР.

Кирби не смог удержаться от смеха и даже отошел от своей трибуны, хлопая в ладони. Затем он вновь приблизился к подиуму и намеренно постучал об него головой несколько раз. После этого общение главы пресс-службы Госдепа с журналистами снова вошло в деловое русло.

До своего прихода в Госдепартамент в апреле 2015 года Кирби был пресс-секретарем Пентагона , имея звание контр-адмирала. На посту главы пресс-службы внешнеполитического ведомства он сменил Дженнифер Псаки, которая перешла на работу в Белый дом.