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Американский инвестор Билл Гросс сравнил действия Трампа с политикой Муссолини
Действия и заявления избранного президента США Дональда Трампа в отношении компаний и корпораций схожи с политикой одного из основателей итальянского фашизма Бенито Муссолини, заявил американский финансист и инвестор Билл Гросс, один из основателей инвестиционной компании Pimco.
«Некоторые из этих действий, сделанных до вступления в должность (инаугурация Трампа состоится 20 января – RNS), в ходе которых Трамп убеждал компании перенести производство обратно в Соединенные Штаты — что вполне нормально — но это напоминает мне в какой-то степени давнюю политику, которую в Италии проводил Муссолини — государственный контроль за интересами корпораций», — сказал Гросс в интервью Bloomberg.
Бенито Муссолини был расстрелян итальянскими партизанами в апреле 1945 года.
Гросс, который управляет Janus Global Unconstrained Bond Fund, также сказал, что «есть много от вуду» в налоговой политике Трампа, который стремится вернуть в США деньги и инвестиций компаний, которые в прошлом покинули Соединенные Штаты в поисках более выгодных условий работы.
После победы на выборах в ноябре 2016 года, Трамп требовал от компаний, включая производителей самолетов и автомобилей, снизить цены и сохранить рабочие места в США. Так, в январе 2017 года после заявлений Трампа Ford Motor отказалась строить завод в Мексике за $1,6 млрд.
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