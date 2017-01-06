Американский инвестор Билл Гросс сравнил действия Трампа с политикой Муссолини

«Некоторые из этих действий, сделанных до вступления в должность (инаугурация Трампа состоится 20 января – RNS), в ходе которых Трамп убеждал компании перенести производство обратно в Соединенные Штаты — что вполне нормально — но это напоминает мне в какой-то степени давнюю политику, которую в Италии проводил Муссолини — государственный контроль за интересами корпораций», — сказал Гросс в интервью Bloomberg.

Бенито Муссолини был расстрелян итальянскими партизанами в апреле 1945 года.

Гросс, который управляет Janus Global Unconstrained Bond Fund, также сказал, что «есть много от вуду» в налоговой политике Трампа, который стремится вернуть в США деньги и инвестиций компаний, которые в прошлом покинули Соединенные Штаты в поисках более выгодных условий работы.