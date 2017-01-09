СМИ: посол Японии в Сеуле будет отозван из Южной Кореи примерно на неделю

Посол Японии в Сеуле Ясумаса Нагаминэ, отозванный ранее в связи с ситуацией вокруг памятника "женщинам для утешения", ставшим жертвами сексуального насилия во время японской оккупации, напротив генконсульства в Пусане, покинет страну пребывания примерно на неделю. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на дипломатический источник.

Срок, на который отзывается посол, он сравнил с аналогичной мерой, принятой в 2012 году, когда президент Южной Кореи Ли Мён Бак посетил острова Такэсима (Токто) в Японском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом. "Вопрос установки статуи не такой серьезный, как визит (Ли Мён Бака на острова)", - привело Киодо его слова. Тогда посол был отозван на 12 дней.

Причина конфликта

Статуя, ставшая причиной конфликта, была установлена представителями южнокорейских общественных организаций в Пусане 28 декабря прошлого года без согласования с местными властями, однако в тот же день ее убрали.

30 декабря активисты добились одобрения со стороны городской администрации и вновь установили памятник рядом с дипломатическим представительством Японии.

Помимо отзыва посла, Токио решил прекратить консультации по вопросам проведения своп-сделок по обмену валюты и отложить переговоры на высоком уровне по экономическим вопросам. Южнокорейский МИД назвал такое решение прискорбным, а Министерство финансов Южной Кореи отметило, что экономическое сотрудничество должно развиваться независимо от политики.

Япония потребовала выполнять соглашение

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ , в свою очередь, потребовал от Сеула выполнения соглашения по вопросу "женщин для утешения" от 2015 года, предполагавшего окончательное и бесповоротное разрешение конфликта. "Южнокорейская сторона должна проявить искренность. Даже в случае смены власти осуществление (соглашения) является вопросом доверия", - добавил он.

В декабре 2015 года Япония и Республика Корея достигли договоренности относительно проблемы сексуального рабства в первой половине ХХ века. Японская сторона признала свою "глубокую ответственность" за проблему "женщин для утешения", а позднее одобрила выделение 1 млрд иен "Фонду примирения и исцеления", который помогает женщинам, ставшим жертвами сексуального насилия во время японской оккупации. Южная Корея же, в свою очередь, обязалась провести переговоры с общественными организациями, прилагая усилия для решения "надлежащим образом" вопроса другого памятника "женщинам для утешения" - установленного напротив посольства Японии в Сеуле и вызывавшего недовольство Токио.

По данным Сеула, во время Второй мировой войны около 200 тысяч кореянок и китаянок были насильственно принуждены к сексуальным связям с японскими военными.