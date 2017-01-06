Байден посоветовал Трампу повзрослеть

Вице-президент США демократ Джозеф Байден рекомендовал новому хозяину Белого дома республиканцу Дональду Трампу изменить модель поведения. С критикой в адрес 45-го президента США, инаугурация которого пройдет 20 января, Байден выступил во время вышедшего в эфир во вторник интервью телекомпании PBS.

Нынешнего заместителя главы американской администрации попросили прокомментировать пристрастие Трампа к использованию социальной сети Twitter для выражения своего мнения, в том числе порой в довольно резкой форме. "Повзрослейте, Дональд, повзрослейте. Время стать взрослым. Вы президент, покажите нам, на что вы способны", - посоветовал 70-летнему Трампу 74-летний Байден.

Он также признал, что его больше тревожат те коррективы, которые будущая администрация США во главе с Трампом внесет во внешнюю, а не во внутреннюю политику Вашингтона.

В свою очередь президент США Барак Обама , которого через две недели меняет Трамп, выразил надежду на то, что нынешняя напряженность между американской разведкой и новой властью в Вашингтоне вскоре спадет. Трамп неоднократно ставил в последние дни под сомнение выводы спецслужб США о причастности Москвы к предполагаемым кибератакам на американские политические институты в ходе последних президентских выборов в стране.

"Моя надежда заключается в том, что когда избранный президент начнет заслушивать собственные брифинги (представителей разведки) и сможет изучать разведывательную информацию" после завершения формирования его команды, Трамп и его окружение увидят, "насколько профессионально и эффективно работают" спецслужбы США, и "часть текущей напряженности ослабнет", заявил Обама. При этом он признал, что глава государства должен получать "неполитизированную" разведывательную информацию, поскольку "на кону стоит национальная безопасность".