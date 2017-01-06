Япония отзывает посла в Южной Корее

Япония приняла решение временно отозвать своего посла в Республике Корея Ясумасу Нагаминэ в качестве ответной меры на установку напротив японского генконсульства в Пусане памятника женщинам - жертвам сексуального насилия во время японской оккупации страны в первой половине ХХ века. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Подобные действия оказывают нежелательное воздействие на двусторонние отношения, это неприемлемо. Мы приняли решение временно отозвать нашего посла в Южной Корее Ясумасу Нагаминэ", - сказал он.