Трамп поставил под сомнение обоснованность обвинений России в кибератаках
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Трамп поставил под сомнение обоснованность обвинений России в кибератаках

Трамп об обвинении России в кибератаках: Что происходит?
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Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что ФБР не изучала серверы, которые якобы были взломаны российскими хакерами.
«Демократическая партия США не допустила ФБР до изучения компьютеров, которые якобы были взломаны Россией. Почему они так уверены в том, что взлом был, если они даже не запросили проверку компьютерных серверов? Что происходит?», — написал Трамп в своём Twitter.
Ранее СМИ сообщили, что ФБР не изучало взломанные серверы Демократической партии США.
Секрет Фирмы рассказал, когда отменят санкции против России.
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