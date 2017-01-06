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В конгрессе США осудили ООН за резолюцию по Израилю
Палата представителей конгресса США осудила ООН за резолюцию по Израилю.
Согласно результатам голосования, решение СБ ООН высказать неодобрение Израилю осудили 342 депутата против 80. Отмечается, что это решение не будет нести за собой практических последствий. Однако ряд республиканцев обсуждает внесение законопроекта, лишающего Вашингтон права платить членские взносы во всемирную организацию.
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