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Спикер конгресса США призвал не сваливать вину за проигрыш Клинтон на хакеров
Так называемые российские хакеры не виноваты в поражении Хиллари Клинтон на президентских выборах в США. Об этом заявил спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан.
«Он выиграл честно и справедливо, одержал явную и убедительную победу», — приводит слова Райана The Guardian.
Он указал на факторы, которые стали причиной поражения кандидата от демократической партии.
«Россия не говорила Клинтон отказаться от поездок в Висконсин и Мичиган, не размещала серверы в подвале и не добавляла информацию на ноутбук Энтони Винера», — отметил Райан.
В ноябре сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) нашли в компьютере бывшего конгрессмена Энтони Винера письма, связанные с пребыванием Хиллари Клинтон на посту государственного секретаря США.
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