Спикер конгресса США призвал не сваливать вину за проигрыш Клинтон на хакеров

«Он выиграл честно и справедливо, одержал явную и убедительную победу», — приводит слова Райана The Guardian.

Он указал на факторы, которые стали причиной поражения кандидата от демократической партии.

«Россия не говорила Клинтон отказаться от поездок в Висконсин и Мичиган, не размещала серверы в подвале и не добавляла информацию на ноутбук Энтони Винера », — отметил Райан.