Эрнест: публикация переписки Демпартии США навредила Клинтон перед выборами

"Разведка пришла к выводу, что России не удалось вмешаться в процесс голосования… Что касается более широкого влияния стратегии хакерства и публикации (документов), эта стратегия очевидно имела негативный эффект на кандидата в президенты от Демократической партии", — сказал пресс-секретарь Белого дома на регулярном брифинге для журналистов.

"Какой эффект это имело, будет обсуждаться еще какое-то время", — сказал Эрнест.