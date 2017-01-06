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Керри: для меня было честью занимать пост госсекретаря
Госсекретарь США Джон Керри в ходе пресс-конференции заявил, что для него было честью занимать пост госсекретаря.
«Для меня было честью занимать пост госсекретаря.
О лучшей работе я не мог и мечтать», — сказал Керри.
Керри занимает пост госсекретаря с 2013 года.
Ранее Керри заявил, что США и Россия не соревнуются в урегулировании конфликта в САР.
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