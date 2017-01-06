Керри: «Для меня было честью занимать пост госсекретаря»

Госсекретарь США Джон Керри в ходе пресс-конференции заявил, что для него было честью занимать пост госсекретаря.

«Для меня было честью занимать пост госсекретаря.

О лучшей работе я не мог и мечтать», — сказал Керри.

Керри занимает пост госсекретаря с 2013 года.

Ранее Керри заявил, что США и Россия не соревнуются в урегулировании конфликта в САР.