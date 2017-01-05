Обама получил засекреченный доклад по «вмешательству России» в выборы в США

Президент США Барака Обама получил засекреченный доклад о якобы вмешательстве России и других иностранных государств в президентские выборы в США, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в разведывательных службах США.

Ранее сообщалось, что офис директора национальной разведки США намерен представить общественности несекретную версию доклада о "российских кибератаках" в начале следующей недели. Эта версия не будет содержать "чувствительную информацию об источниках и методах", которыми пользуется разведка США в вопросе расследования кибератак. По данным агентства, данные этого доклада изложат избранному президенту США Дональду Трампу в пятницу.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах в США 8 ноября.

В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс в свою очередь потребовал от спецслужб ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".