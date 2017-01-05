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Обама получил засекреченный доклад по "вмешательству России" в выборы в США
Фото: AP Photo/ Andrew Harnik
Президент США Барака Обама получил засекреченный доклад о якобы вмешательстве России и других иностранных государств в президентские выборы в США, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в разведывательных службах США.
Ранее сообщалось, что офис директора национальной разведки США намерен представить общественности несекретную версию доклада о "российских кибератаках" в начале следующей недели. Эта версия не будет содержать "чувствительную информацию об источниках и методах", которыми пользуется разведка США в вопросе расследования кибератак. По данным агентства, данные этого доклада изложат избранному президенту США Дональду Трампу в пятницу.
В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах в США 8 ноября.
В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс в свою очередь потребовал от спецслужб ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".
Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".
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