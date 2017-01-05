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Иностранцев заподозрили в сексуальных домогательствах к австрийкам в Новый год
Фото: Dominic Ebenbichler / Reuters
Полиция в австрийском городе Инсбруке занимается поиском группы иностранцев, которые совершили сексуальные нападения на 18 женщин во время празднования Нового года. Об этом, как передает Reuters, сообщил представитель правоохранительных органов.
По словам пострадавших, неизвестные хватали их и пытались поцеловать. Происходило это на людной центральной площади или около нее во время концерта и салюта. Большинство подвергшихся нападению рассказали, что речь идет о группе из пяти или шести мужчин.
Свидетели описывали нападавших как темнокожих мужчин в возрасте от 20 до 40 лет, которые говорили на английском или плохо на немецком. «Установлено, что они иностранцы», — подчеркнули в полиции, добавив, что расследование продолжается. У силовиков есть в распоряжении видеозаписи плохого качества.
В районе площади в новогоднюю ночь собрались примерно 25 тысяч человек. В связи с праздником там были усилены меры безопасности.
В прошлом году в ряде городов Германии произошли аналогичные нападения. Больше всего женщин пострадало в Кельне: там в новогоднюю ночь сотни женщин стали жертвами ограблений, сексуальных домогательств и изнасилований. Поскольку свидетели описывали подозреваемых как людей североафриканской или арабской внешности, в обществе поднимались вопросы о миграционной политике страны.
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