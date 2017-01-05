Нацсовет по ТВ и радиовещанию Украины выдал лицензию телеканалу «1+1»

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины выдал лицензию на вещание одному из ведущих телеканалов, принадлежащему бизнесмену Игорю Коломойскому , "1+1", сообщила глава ведомства Юрий Артеменко

Ранее руководство телеканала "1+1" обратилось к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману , заявив о планируемых попытках осуществить рейдерский захват канала. Согласно обращению, нацсовет по телевидению не продлевает лицензию "1+1" на вещание, срок которой истек 29 декабря.

Однако, как выяснилось позже, нацсовет продлил лицензию телеканалу еще 15 декабря, однако не выдал сам документ.

В частности, глава Нацсовета Артеменко в четверг на брифинге продемонстрировал подписанный бланк и заявил, что представители канала могут его забрать. После этого представитель "1+1" направилась для получения подписанной лицензии на вещание.

"Сегодня национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию, неуклонно придерживаясь норм законодательства, готов выдать лицензию представителям телеканала", — сказала замглавы Нацсовета Ульяна Фещук на брифинге в четверг. Она отметила, что нацсовет делает для того, чтобы снять напряжение в обществе в связи с ситуацией вокруг телеканала.