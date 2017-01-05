В Польше главу оппозиционной организации заподозрили в растрате

Польские СМИ сообщили о растрате общественных денег оппозиционного Комитета охраны демократии (KOD) — организатора крупнейших акций протеста в стране — его руководителем Матеушем Киевским.

Как сообщает интернет-портал Onet и газета Rzeczpospolita, с марта 2016 года Общественный комитет KOD перевел более 90 тысяч злотых (более 20 тысяч долларов) компании MKM Studio, владельцем которой является Киевский и его супруга.

В распоряжении СМИ оказались шесть счетов, выставленных MKM Studio, в которых упоминаются услуги в сфере информационных технологий — хостинг интернет-сайта KOD, обслуживание домена, подготовка новых сервисов и так далее. За данные услуги Комитет платил из средств, собранных сторонниками организации.

По данным издания, которое ссылается на неназванный источник в организационных структурах KOD, суммы, якобы потраченные на обслуживание интернет-сайта Комитета в месяц, многократно превышают подобные расходы. Кроме того, вызывает подозрение тот факт, что в счетах указаны перечни различных услуг, но общая сумма их оплаты всегда одинакова — 15190,50 злотых.

Ситуацию прокомментировал сам Киевский, который подтвердил достоверность счетов. По его словам, одинаковая сумма объясняется договоренностью о том, что расходы в месяц не могут превышать определенный порог. По его мнению, публикация этих счетов и обсуждение трат KOD связаны с грядущими выборами руководства Комитета и спровоцированы "кем-то из организации".