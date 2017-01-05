США ввели санкции против сына Усамы бен Ладена

Госдепартамент США сегодня объявил о включении в список международных террористов Хамзы бен Ладена - сына ликвидированного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" Усамы Бен Ладена.

В сообщении ведомства отмечается, что 14 августа 2015 года бен Ладен был официально объявлен членом "Аль-Каиды". Позже он выступил с угрозами в адрес США.