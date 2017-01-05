Белоруссия проведет полномасштабный раунд переговоров по вступлению в ВТО

Белоруссия проведет в январе полномасштабный раунд переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), говорится в обзоре итогов внешней политики и деятельности МИД республики, опубликованном в четверг.

"В соответствии с установками главы государства и правительства активизирован переговорный процесс по присоединению Республики Беларусь к Всемирной торговой организации (ВТО). Усилен кадровый потенциал, сформирована переговорная делегация, подготовлены обновленные предложения по доступу на рынки товаров и услуг", — говорится в обзоре.

Согласно сообщению, усилия Беларуси по активизации переговорного процесса нашли поддержку у большинства стран-членов ВТО.

"По итогам рассмотрения представленных белорусской стороной документов секретариат ВТО подготовил и распространил в декабре проект доклада рабочей группы по присоединению Республики Беларусь к организации, который станет основой для проведения в январе 2017 года полномасштабного раунда переговоров", — добавили в МИД Белоруссии.

В документе также отмечено, что "распространение проекта доклада свидетельствует о высокой степени готовности страны-кандидата к заключительной фазе переговоров в многостороннем формате".