В прощальном письме Керри признал, что «перезагрузка» с Россией принесла пользу

Проведенная в начале первого президентского срока Барака Обамы "перезагрузка" в отношениях США и РФ принесла пользу, в частности, в вопросе сокращения вооружений, Вашингтон готов сотрудничать с Москвой в сферах общих интересов. Об этом говорится в распространенном в четверг письме госсекретаря США Джона Керри , подготовленном по случаю конца работы действующей администрации.

"В ходе первого срока президента Обамы Соединенные Штаты и Россия провели перезагрузку наших отношений, что привело к ощутимой выгоде, включая контроль за ядерным вооружением и организацию маршрута поставок снабжения для наших солдат в Афганистане. В ряде случаев мы смогли работать вместе в сферах общих интересов: переговоры по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ядерное соглашение с Ираном), защита морских районов и координация действий по проблемам Арктики", - отметил шеф американской дипломатии. В своем письме он также напомнил, что при содействии России из Сирии было вывезено химическое оружие.