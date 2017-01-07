Российские туристы застряли в Таиланде из-за буйства стихии

Россияне не пострадали от наводнений на юге Таиланда, но испытывают трудности с вылетом домой. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт Ростуризма.

«По имеющейся информации, среди пострадавших от разгула стихии российских граждан нет, однако часть туристов не смогла вовремя вылететь домой с отдыха. По предварительным данным, организованных российских туристов на острове Самуи немного, все они на связи с туроператорами», - сообщает ведомство.

Напомним, из-за долгих проливных дождей на острове Самуи подтопило главную дорогу. Несколько рейсов в местном международном аэропорту были отложены.

Ожидается, что погода на острове Самуи улучшится в ближайшие дни.