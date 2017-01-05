Госдеп США обнародовал очередную порцию писем Клинтон

Речь идет о 112 электронных письмах на 289 страницах, многие из них представляют собой пересланные помощникам сообщения, которые ранее уже были опубликованы. Как правило речь идет о коротких записках, длинные тексты представляют собой публикации из СМИ, которые присылали Клинтон.

В письмах, относящихся к 2010 году, речь идет в основном о рутинных ежедневных вопросах. Так, помощница Клинтон Хума Абедин вела переписку с Клинтон в мае и августе 2010 года, устраивая телефонные переговоры госсекретаря с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым . В одном из писем Клинтон спрашивает Абедин, позаботилась ли та о багажном билете для чемодана матери Клинтон Дороти Родэм. В другом письме Абедин пересылает Клинтон новый пароль для iPad.

Одно из наиболее содержательных писем представляет собой часть переписки Клинтон с супругой экс-премьера Великобритании Шери Блэр, которая пыталась организовать встречу Клинтон с наследным принцем Катара для обсуждения экологических проблем.

Госдепартамент публикует примерно по 500 страниц в месяц из 15 тысяч электронных писем Клинтон, которые были найдены на ее частном электронном сервере. Еще 30 тысяч писем Клинтон удалила, что спровоцировало шквал критики и было важной темой предвыборной кампании. Клинтон проиграла президентские выборы республиканцу Дональду Трампу