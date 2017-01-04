Трамп назвал «очень странным» перенос брифинга ЦРУ по кибератакам
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Трамп назвал «очень странным» перенос брифинга ЦРУ по кибератакам

Трамп посчитал «очень странным» перенос брифинга ЦРУ по кибератакам
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Избранный президент США назвал «очень странным» перенос брифинга ЦРУ по кибератакам, в ходе которого американская разведка должна была предоставить доказательства о причастности якобы российских хакеров ко взлому почты демократической партии во время предвыборной гонки.
Руководство ЦРУ перенесло брифинг о кибератаках, поскольку доклад на эту тему не готов. При этом, отмечают в разведывательном управлении, единственным фигурантом этого дела является Россия. В то же время, доказанные следы взломщиков ведут на территорию самих США. Затягивание с докладом вызывало недоумение Дональда Трампа.
«Доклад «разведки» по так называемому «российскому взлому» отложен до пятницы, возможно требуется больше времени, чтобы завести дело. Очень странно», - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Ранее спецслужбы США заявили о хакерской атаке ресурсов политических организаций страны во время предвыборной кампании. Вашингтон считает, что к киберпреступлениям причастна Россия.
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