На Трампа посыпались упреки за нежелание видеть угрозы со стороны России

Республиканец Линдси Грэм заявил, что его озадачил тот факт, что избранный президент США не видит угроз, которые исходят от России.

"Меня беспокоит, что избранный президент Трамп, похоже, принимает китайцев за тех, кем они являются на самом деле. Он понимает, что сделка с Ираном плоха. Он осознает угрозу со стороны ИГ (запрещена в РФ). Но когда заходит речь о России, кажется, что здесь он проявляет зашоренность, и я совершенно озадачен этим, поскольку русские подрывают демократию по всему миру", - заявил сенатор.

Он подчеркнул, что в этой связи намерен представить законопроект о новых санкциях против Москвы. По его словам, инициатива поможет Трампу осознать серьезность проблемы.

"Санкции идут, избранный президент Трамп. Надеюсь, в пятницу вы поймете, что русские действительно вмешивались в наши выборы", - заявил Грэм.