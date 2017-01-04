Еврокомиссара поймали за просмотром порно

Еврокомиссар по региональной политике Корина Крету провела новогодние праздники, просматривая фото пикантного содержания.

Изучив хронику микроблога румынки, журналисты заметили, что три последних дня Крету через свой аккаунт отмечала большое количество порноконтента.

После того как неполитическая активность чиновницы вызвала скандал, Еврокомиссар заявила, что ее страница была взломана и находилась под контролем хакеров 48 часов.

Крету также сообщила, что ее команда работает над исправлением ситуации и принесла извинения многочисленным подписчикам.