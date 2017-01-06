Украина увеличила отбор газа из хранилищ из-за морозов

В связи с усилением морозов Украина увеличила отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ). Об этом заявил руководитель отдела связей с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз" Максим Белявский.

"Морозы: увеличены объемы отбора газа из хранилищ. Прогнозируемый суточный режим 100 миллионов кубометров – 83% от текущих мощностей ПХГ, что достаточно для покрытия потребностей украинских потребителей", - написал Белявский в фейсбуке.

Он добавил, что все заказы стран-импортеров выполняются в полном объеме.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", таким образом, объемы отбора газа на Украине вырастут в 1,7-2 раза по сравнению с первыми числами января.

Ранее сообщалось, что добыча газа на Украине увеличилась до 18,3 млрд кубометров.