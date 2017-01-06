Трамп возмущён методами американских спецслужб

Сегодня избранному президенту США Дональду Трампу должны представить результаты расследования американских спецслужб, которые обвиняют Россию в хакерской атаке на сервера Национального комитета Демократической партии . При этом, как стало известно, государственные ведомства не проводили анализ взломанных компьютерных систем, опираясь на данные подрядчика демократов — частной компании CrowdStrike. В своём микроблоге Twitter Трамп раскритиковал такой подход. Почему ФБР не запросило доступ к серверам, и как демократы препятствовали следствию, — в материале RT.

В четверг, 5 января, на слушании в конгрессе США главы американских разведывательных служб вновь заявили, что атаки на сервер Демократической партии США якобы провели российские хакеры. При этом, как сообщается на сайте сената, в причастности ко взлому серверов спецслужбы обвинили высшее руководство России.

Сегодня на специальном брифинге избранному президенту США должны изложить все имеющиеся в распоряжении разведки доказательства о предполагаемом вмешательстве России в президентскую гонку. Ожидается, что совместный доклад представят новому главе государства директор ЦРУ Джон Бреннан , директор национальной разведки Джеймс Клэппер и директор ФБР Джеймс Коми.

Откуда такая уверенность?

Несмотря на давление со стороны действующей администрации США , ряда конгрессменов, разведсообщества и американских журналистов, Дональд Трамп, по всей видимости, не склонен доверять бездоказательным обвинениям.

В своём микроблоге в Twitter избранный президент Соединённых Штатов указал на то, что ФБР не запрашивало доступ к серверам партии.

«Национальный комитет Демократической партии не предоставил ФБР доступ к их компьютерам, которые якобы были взломаны Россией. Почему они так уверены в том, что взлом был, если они даже не запросили проверку компьютерных серверов? Что происходит?» — написал Трамп.

В четверг из публикаций в СМИ стало известно, что американские спецслужбы в своём расследовании предполагаемого вмешательства внешних сил в выборы полагались на данные из третьих источников — анализ проводили не государственные ведомства, а американская компания CrowdStrike.

Давний друг демократов

Ещё до выборов президента США CrowdStrike была подрядчиком демократов — обеспечивала интернет-безопасность партии. После серьёзных утечек представители CrowdStrike начали говорить о неком «российском следе». Они заявили, что за взломом якобы стоят российские власти. По мнению специалистов, эти хакеры — «источник наибольшей интернет-угрозы из когда-либо обнаруженных».

Тогда хакер Guccifer 2.0, который взял на себя ответственность за взлом серверов Национального комитета Демократической партии, назвал такую характеристику комплиментом. В своём блоге Guccifer 2.0 написал: «Мне очень приятно, что компания так высоко оценила мою работу. Но на самом деле это было проще простого».

В этой связи многие выразили мнение, что компания CrowdStrike попыталась оправдать свой провал вмешательством могущественных сил.

«Всегда проще всё объяснить происками врагов, чем собственной некомпетентностью», — отметил советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко

Все средства хороши

Пресс-секретарь Барака Обамы Джош Эрнест отказался комментировать сообщения о том, что спецслужбы не стали проводить собственный анализ компьютерных систем. «Я не могу говорить о методах расследования, которые применяет ФБР или об обоснованности их действий, — сказал Эрнест. — Пусть они сами выступают с комментариями».

При этом будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ходе брифинга переходной команды Трампа раскритиковал подход спецслужб.

«Хотелось бы отметить появившуюся недавно информацию, согласно которой Национальный комитет Демократической партии публично заявлял о том, что ФБР никогда не обращалось к нему с целью проверить утверждения CrowdStrike — посторонней компании, занимающейся вопросами киберзащиты, и никогда не запрашивало о взломанных серверах, — цитирует ТАСС Спайсера. — Я бы сравнил это с ситуацией, когда никто не прибывает на место преступления, чтобы ознакомиться с ситуацией».

В интервью изданию The Hill бывший сотрудник ФБР Лео Таддео заявил, что бюро часто не проводит собственного анализа взломанного сервера. «В девяти из десяти случаев доступ нам не нужен, и мы его не просим и не получаем. Это нормально», — приводит слова Таддео издание. По мнению эксперта, анализ необходим в тех случаях, когда следствие имеет основания не доверять потерпевшей стороне и подозревает владельцев сервера в желании скрыть ту или иную информацию.

Официальных комментариев со стороны спецслужб в этой связи пока не поступало, но неназванный источник заявил изданию BuzzFeed, что демократы препятствовали следствию.

«Специалисты ФБР неоднократно обращались к представителям Нацкомитета Демократической партии. Мы объясняли, как важно для нас получить прямой доступ к серверам и данным, но постоянно получали отказ. Значительно позднее мы пришли к компромиссу. В итоге у ФБР не было другого выхода, кроме как довольствоваться информацией, полученной от третьих лиц, — заявил сотрудник спецслужб. — Из-за этого мы потеряли много времени».

Напомним, ранее главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно опровергал заявления Вашингтона о том, что информация, полученная в результате взлома серверов, была якобы предоставлена порталу Россией.

«Мы можем сказать, мы неоднократно заявляли на протяжении последних месяцев, что наш источник не правительство России и не какое-либо государство», — подчеркнул Джулиан Ассанж.

В Кремле также не раз говорили о непричастности России к хакерским атакам. Владимир Путин повторил позицию Москвы, отвечая на вопрос журналиста в ходе большой ежегодной пресс-конференции 22 декабря 2016 года.

«Может, они в другой стране находились, а не в России. Может быть, кто-то просто лежа на диване или в кровати это сделал. А сейчас ведь очень легко показать страну происхождения атаки, будучи совсем в другом месте», — подчеркнул Путин.