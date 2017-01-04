Директор ЦРУ обвинил РФ в использовании в Сирии тактики выжженной земли

Россия применяет в Сирии в том числе тактику выжженной земли. С таким утверждением выступил директор Центрального разведывательного управления ( ЦРУ ) США Джон Бреннан

Он обвинил руководство России в том, что оно на мировой арене "играет по собственным правилам", "не подписывается под теми же правилами", что и США, в том числе применительно к "вооруженным конфликтам". "США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей", - утверждал глава ЦРУ в интервью телекомпании PBS.