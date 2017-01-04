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Директор ЦРУ обвинил РФ в использовании в Сирии тактики выжженной земли
Фото: Директор ЦРУ Джон Бреннан © AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Россия применяет в Сирии в том числе тактику выжженной земли. С таким утверждением выступил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан.
Он обвинил руководство России в том, что оно на мировой арене "играет по собственным правилам", "не подписывается под теми же правилами", что и США, в том числе применительно к "вооруженным конфликтам". "США никогда бы не стали делать ни в каком из этих военных конфликтов то, что россияне делали в Сирии касательно отчасти использованной ими политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей", - утверждал глава ЦРУ в интервью телекомпании PBS.
По его словам, американской разведке было понятно еще до прибытия российского воинского контингента в Сирию, что Москва "не бросит своего давнего союзника", что она собирается приложить больше усилий к "защите этого союзника". США вели переговоры с Россией, стараясь убедить ее в том, что президент Сирии "Башар Асад является частью проблемы", а не "частью (ее) решения", сказал Бреннан. Однако, считает он, "к сожалению, россияне представили всю оппозицию в качестве террористов". "И поэтому они предприняли эти чрезвычайно смелые и, на мой взгляд, во многих отношениях опрометчивые военные действия, которые привели к гибели столь большого числа сирийцев" - заявил Бреннан.
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