Wikileaks заявила о пропаже из госархива США диска с информацией по переписке Клинтон

Организация Wikileaks заявила сегодня, что из Управления национальных архивов и учетных документов США еще 24 марта прошлого года пропал жесткий диск с информацией об электронной переписке экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон

"Диск на два терабайта с информацией по электронной переписке Хиллари Клинтон в Белом доме, предположительно, был похищен из Управления национальных архивов и учетных документов", - сообщила Wikileaks на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Организация объявила награду в 20 тыс. долларов за сведения о человеке, который мог совершить это преступление.