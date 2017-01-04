Wikileaks заявила о пропаже из госархива США диска с информацией по переписке Клинтон
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ТАСС

Wikileaks заявила о пропаже из госархива США диска с информацией по переписке Клинтон

Wikileaks: «Из госархива пропал диск с перепиской Клинтон»
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Организация Wikileaks заявила сегодня, что из Управления национальных архивов и учетных документов США еще 24 марта прошлого года пропал жесткий диск с информацией об электронной переписке экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.
"Диск на два терабайта с информацией по электронной переписке Хиллари Клинтон в Белом доме, предположительно, был похищен из Управления национальных архивов и учетных документов", - сообщила Wikileaks на своей странице в сети микроблогов Twitter.
Организация объявила награду в 20 тыс. долларов за сведения о человеке, который мог совершить это преступление.
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