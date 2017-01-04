Исполнителя теракта в Берлине немецкие спецслужбы посчитали неопасным

За год до случившегося Анис Амри попал в поле зрения немецких спецслужб.

При этом, пишет газета Sueddeutsche Zeitung, в феврале 2016 года Амри уже классифицировали как "потенциальную угрозу".. Однако в итоге было принято решение не применять эту меру. Власти посчитали, что тунисец не настолько опасен, чтобы совершить теракт. Отмечается, что сведения об Амри разведка получила от своего источника, внедренного в исламистские группировки земли Северный Рейн-Вестфалия.