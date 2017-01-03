Сменился состав Совета Безопасности ООН

В составе Совета Безопасности ООН появились пять новых непостоянных членов. Как сообщило информагентство "Интерфакс" во вторник, с января 2017 года к работе приступили представители Казахстана, Швеции, Италии, Боливии и Эфиопии.

Новые страны-члены Совбеза ООН пришли на смену Анголе, Малайзии, Новой Зеландии, Венесуэле и Испании, которые завершили работу в конце 2016 года. Кроме того Швеции в этом месяце выпало председательство в Совбезе ООН.

Напомним, что Совет Безопасности ООН состоит из 15 государств-членов: пяти постоянных и 10 непостоянных, избираемых Генассамблеей ООН по географическому принципу. Непостоянные члены избираются на два года. Причем каждый год выбираются по пять стран. Таким образом среди непостоянных членов Совбеза ООН есть пять представителей из Африки и Азии, по два от Латинской Америки и Западной Европы и один от Восточной Европы.

Напомним, что 1 января 2017 года новый генсек ООН Антониу Гуттериш вступил в должность. Он также выступил с первым посланием к международному сообществу, в котором призвал правительства и народы стран мира бороться за мир и налаживать диалог, несмотря на политические разногласия.