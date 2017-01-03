Литва отказалась выдавать РФ экс-главу антитеррористического центра Грузии

Генпрокуратура Литвы отказала России в выдаче экс-директора антитеррористического центра Грузии Зураба Майсурадзе , задержанного месяц назад в Вильнюсе, считая, что у этого дела есть политическая подоплека.

Гражданин Грузии Зураб Майсурадзе был задержан 2 декабря прошлого года в аэропорту Вильнюса после прилета из Киева на основании ордера Интерпола , выданного, по данным МИД Литвы, по запросу РФ. При проверке документов инспекторы установили, что гражданин Грузии объявлен в международный розыск по подозрению в совершении им преступлений, связанных с терроризмом. Вильнюсский окружной суд 4 декабря удовлетворил просьбу прокуратуры о задержании Майсурадзе на 10 дней, 7 декабря он был отпущен под залог. Тогда в МИД Литвы заявили, что не располагают данными о принадлежности Майсурадзе к террористическим группировкам.

Как утверждается в сообщении генпрокуратуры, просьбу от России об экстрадиции Майсурадзе литовская сторона получила в конце прошлой недели. "Оценив собранный материал по делу Зураба Майсурадзе, был сделан вывод, что просьба о выдаче лица в связи с уголовным преследованием была предоставлена по политическим мотивам и в связи с осуществляемой внешней политикой РФ по отношению к Грузии", — отмечает ведомство.

Ведомство приняло решение об отказе выдать Майсурадзе и отменило назначенные ранее меры надзора. Решение генеральной прокуратуры Литвы еще должен подтвердить вильнюсский окружной суд, куда во вторник были переданы все материалы по делу экс-директора антитеррористического центра Грузии.

"Следует отметить, что при рассмотрении просьбы иностранного государства об экстрадиции решение принимается без рассмотрения доказательств виновности лица", — подчеркнула прокуратура. В уголовном кодексе Литвы предусматривается, что гражданин страны или иностранец может не выдаваться другому государству, если лицо преследуется за преступление по политическим мотивам, добавило ведомство.