Французские банки отказались дать кредит для предвыборной кампании Марин Ле Пен

Лидер "Национального фронта" (НФ) Марин Ле Пен испытывает трудности с финансированием своей кампании на предстоящих во Франции президентских выборах. Как сообщила сама политик в эфире телеканала BFM-TV, в настоящее время ей не хватает € 6 млн для того, чтобы обеспечить должные условия для участия в предвыборном марафоне.

"Ни один французский банк не согласился предоставить мне кредит на ведение предвыборной кампании", - сообщила политик.

Лидер НФ отметила, что "французские банки беспрепятственно предоставляют кредиты для остальных партий". "Я расцениваю это как политический жест со стороны французских финансовых институтов. Это многое говорит об уровне демократии в нашей стране", - подчеркнула Ле Пен.

В подобных обстоятельствах НФ оказался вынужден искать финансирование за пределами Франции. "Я обратилась в ряд европейских, американских, российских банков", - сообщила Ле Пен. При этом она не уточнила, о каких именно фининститутах идет речь.

Это уже не первый случай, когда НФ вынужден изыскивать денежные средства за границей. В 2014 году Ле Пен получила кредит в размере € 9 млн для финансирования своей кампании в Первом Чешско-Российском банке . Данный факт вызвал серьезную полемику во Франции, хотя это и не помешало НФ серьезно укрепить свои политические позиции на региональных, а затем и департаментских выборах.

При этом Ле Пен подчеркивала, что кредит был выдан на "обычных условиях". "Средства на финансирование партии были получены абсолютно законно", - заявляла тогда лидер НФ.