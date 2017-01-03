Марин Ле Пен: возвращение Крыма в состав России было законным

Возвращение Крыма в состав России было законным, уверена лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен.

"Я не считаю, что присоединение (Крыма) было незаконным: был организован референдум, жители Крыма проголосовали за присоединение к России, - заявила Ле Пен в эфире телеканала BFM-TV. - Не вижу никаких оснований ставить под сомнение этот референдум".

Власти Франции не признали возвращение Крыма в состав России.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.