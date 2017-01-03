Порошенко поблагодарил США за поддержку во «времена российской агрессии»

США остаются надежным стратегическим партнером Украины, который поддержал страну в сложные «времена российской агрессии», заявил украинский президент Петр Порошенко в день 25-летия установления дипломатических отношений двух стран. По его словам, США «остаются надежным и стратегическим партнером Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций». Он отметил заложенное двумя странами «настоящее демократическое партнерство, в рамках которого США продолжают оказывать неоценимую практическую помощь в развитии государственных институтов, гражданского общества, рыночной экономики и укреплении безопасности» Украины, говорится в заявлении Порошенко, опубликованном в Facebook.

Он заявил, что Украина благодаря гарантиям США приняла решение отказаться «от третьего в мире ядерного арсенала и больших объемов обычных вооружений». После этого, считает Порошенко, Украина стала играть «историческую роль в укреплении глобальной стабильности и режима нераспространения ядерного оружия».

Он также поблагодарил Вашингтон за «неизменную поддержку» суверенитета Украины «в сложные времена российской агрессии, когда украинское государство защищает ключевые принципы свободы и демократии».