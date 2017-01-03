Американская телеведущая назвала Трампа “психически неуравновешенным”

Рози О' Доннелл — американская телеведущая и актриса — назвала избранного президента США Дональда Трампа "психически неуравновешенным". На своей страничке в Twitter она написала, что у Америки осталось меньше трех недель для того, чтобы остановить политика.

Это уже далеко не первый выпад О' Доннелл в адрес семейства Трампа. В минувшем декабре телеведущая в своем микроблоге разместила ссылку на YouTube-видео, на котором была запечатлена подборка фрагментов с участием десятилетнего сына Трампа Бэррона. При этом она опубликовала бестактный комментарий по поводу здоровья ребенка. Позже О' Доннелл принесла извинения за свои действия.