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Неизвестные дотла сожгли недавно открытый на Западной Украине музей УПА
Фото: Facebook
В ночь с 1 на 2 января в селе Басовка Пустомытовского района на Львовщине сгорел музей «Крыивка подпольной типографии УПА». Об этом сообщается на странице музея в Facebook.
Тайник (так с украинского переводится "крыивка") выгорел полностью. Вероятной причиной пожара является умышленный поджог.
Музей-тайник УПА (украинской националистической организации, запрещенной на территории Российской Федерации) открыли 7 сентября 2014 года на месте, где 16 августа 1955 года состоялся бой между бойцами Украинской повстанческой армии и отрядом НКВД. Тайник был подпольной типографией УПА.
Схрон нашли в 1970-х годах лесники, которые поспешили его разобрать.
Впоследствии в 2014 году на этом месте обустроили музей.
Напомним: 1 января в Киеве и в большинстве областных центров Украины прошли факельные шествия, посвященные лидеру украинских националистов Степану Бандере.
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