Неизвестные дотла сожгли недавно открытый на Западной Украине музей УПА

В ночь с 1 на 2 января в селе Басовка Пустомытовского района на Львовщине сгорел музей «Крыивка подпольной типографии УПА ». Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

Тайник (так с украинского переводится "крыивка") выгорел полностью. Вероятной причиной пожара является умышленный поджог.

Музей-тайник УПА (украинской националистической организации, запрещенной на территории Российской Федерации) открыли 7 сентября 2014 года на месте, где 16 августа 1955 года состоялся бой между бойцами Украинской повстанческой армии и отрядом НКВД. Тайник был подпольной типографией УПА.

Схрон нашли в 1970-х годах лесники, которые поспешили его разобрать.

Впоследствии в 2014 году на этом месте обустроили музей.