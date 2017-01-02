Олланд побывал на передовой в Мосуле
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Олланд побывал на передовой в Мосуле

Олланд прибыл на передовую в Мосуле
Фото:
Президент Франции Франсуа Олланд в рамках поездки в Ирак побывал на передовой в Мосуле. Об этом сообщается в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.
Кроме того, отмечается, что Олланду и главе Иракского Курдистана Масуду Барзани показали карты линии фронта.
Ранее стало известно, что Франсуа Олланд прибыл в Багдад для встречи с военнослужащими, которые участвуют в борьбе против «Исламского государства»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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