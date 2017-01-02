Олланд побывал на передовой в Мосуле

Президент Франции Франсуа Олланд в рамках поездки в Ирак побывал на передовой в Мосуле. Об этом сообщается в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.

.@fhollande observe la ligne de front de la bataille de Mossoul pic.twitter.com/02uZA4BKwp — Élysée (@Elysee) 2 января 2017 г.

Кроме того, отмечается, что Олланду и главе Иракского Курдистана Масуду Барзани показали карты линии фронта.

Les cartes du front de Mossoul sont présentées au président @fhollande et à Massoud Barzani pic.twitter.com/BULzrQTjJw — Élysée (@Elysee) 2 января 2017 г.

Ранее стало известно, что Франсуа Олланд прибыл в Багдад для встречи с военнослужащими, которые участвуют в борьбе против «Исламского государства»*.