«Зеленые» обвинили полицию Кельна в расизме при охране новогодних гуляний

Немецкая партия «Зеленые» обвинила полицию Кельна в расизме при обеспечении правопорядка во время новогодних гуляний. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает Rheinische Post.

Лидер «зеленых» Симоне Петер раскритиковала стражей порядка за то, что они целенаправленно проверяли мигрантов. «Встает вопрос, насколько законным было проверять и частично ограничивать в передвижении тысячу человек только на основании их внешнего вида», — приводит издание ее слова.

В полиции Кельна эти обвинения отвергают.

В ночь на 1 января стражи порядка остановили для проверки личности почти 1,7 тысячи человек — в основном тех, кто похож на выходцев из североафриканских стран. Около 900 из них было предписано покинуть центр города, где проходили праздничные мероприятия, 92 человека были задержаны.

В предыдущую новогоднюю ночь в Кельне мужчины африканской и арабской внешности, разделившись на мелкие группы, совершали нападения на женщин возле собора и центрального вокзала. По словам очевидцев, злоумышленники бросали в толпу петарды, а затем отбирали у женщин сумки и телефоны, а также домогались их. Подобные случаи происходили в других немецких и ряде европейских городов в течение всего прошлого года.