Полиция заподозрила в совершении теракта в Стамбуле выходца из Средней Азии

Полиция Турции заподозрила в совершении теракта в Стамбуле гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в понедельник, 2 января, сообщает Haberler.com.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь.