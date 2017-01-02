Полиция заподозрила в совершении теракта в Стамбуле выходца из Средней Азии
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Полиция заподозрила в совершении теракта в Стамбуле выходца из Средней Азии

Полиция заподозрила в совершении теракта в Стамбуле выходца из Средней Азии
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Полиция Турции заподозрила в совершении теракта в Стамбуле гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в понедельник, 2 января, сообщает Haberler.com.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь.
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