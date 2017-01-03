Полиция завершила допрос Биньямина Нетаньяху

Полиция Израиля завершила длившийся несколько часов допрос премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. «Национальное подразделение полиции Израиля провело в понедельник вечером допрос с предостережением премьер-министра Израиля по подозрению в предполагаемом получении им льгот»,— приводит ТАСС сообщение ведомства. В полиции также сообщили, что допрос осуществлялся в резиденции премьер-министра в Иерусалиме.

Вчера вечером господин Нетаньяху отверг обвинения в связи с допросом в рамках расследования дела о коррупции. «Не спешите праздновать. Ничего не выйдет из этого, и вам придется продолжать выдыхать горячий воздух»,— заявил он. Ранее стало известно, что господина Нетаньяху и его семью подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей.