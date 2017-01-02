СМИ: премьер-министра Израиля допросят в связи с подозрениями в коррупции

Израильская полиция в ближайшие три дня допросит премьер-министра Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции, сообщает газета "Гаарец".

Как уточняют, в свою очередь, израильские телеканалы, допрос может пройти уже в понедельник в резиденции премьера.

Нетаньяху и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей. Полиция уже допросила свидетелей как в Израиле, так и за рубежом. Сообщается, что одним из них, показания которого привели к прорыву в расследовании дела, стал давний друг премьера — предприниматель Рон Лаудер . По данным газеты, он подтвердил, что вручал Нетаньяху разные подарки, а также спонсировал поездку его сына Яира за границу.

Правоохранители также рассчитывают, что допрос Нетаньяху позволит пролить свет на еще одно, более серьезное дело, сообщили источники, близкие к ходу расследования. Детали второго дела, однако, не раскрываются.

Сам премьер отверг все возможные обвинения. "Они не придут ни к чему, потому что ничего нет", — заявил он.