На Старом мосту во Флоренции появилась надпись "No violence, no terror"

Световая проекция с надписью "No violence, no terror" ("Нет насилию, нет террору") появилась в воскресенье на Старом мосту в итальянском городе Флоренция. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, световую проекцию сделали по инициативе властей города

В воскресенье в центре Флоренции полицейские обнаружили самодельное взрывное устройство. При попытке разминирования оно сработало, в результате чего пострадал сотрудник полиции.

В ночь на 1 января неизвестный совершил нападение на ночной клуб Reina ("Рейна") в стамбульском районе Ортакёй. Согласно заявлению министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, погибли 39 человек.

Ранее генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что в результате теракта в Стамбуле погибла россиянка.