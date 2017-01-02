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На Старом мосту во Флоренции появилась надпись "No violence, no terror"
Фото: © EPA/MARCO BUCCO, архив
Световая проекция с надписью "No violence, no terror" ("Нет насилию, нет террору") появилась в воскресенье на Старом мосту в итальянском городе Флоренция. Об этом сообщило агентство ANSA.
По его данным, световую проекцию сделали по инициативе властей города.
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