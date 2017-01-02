Италия может сказать "чао" еврозоне
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Италия может сказать "чао" еврозоне

Италия может сказать «чао» еврозоне
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Немецкий экономист сделал неутешительный долгосрочный прогноз по поводу пребывания Италии в еврозоне.
Итальянцы разочаровались в еврозоне
Как сообщают СМИ, глава германского Института экономических исследований Клеменс Фойст уверен, что в долгосрочной перспективе итальянцы могут покинуть еврозону. Об этом он рассказал в интервью газетеTagesspiegel.
По мнению Фойста, итальянцы разочаровались в еврозоне, ибо уровень благосостояния в этой стране сейчас примерно такой же, какой был в 2000 году.
Немецкий экономист подчеркнул, что итальянцев может вдохновить «подвиг» жителей Великобритании, проголосовавших летом за выход из ЕС.
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