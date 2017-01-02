Италия может сказать «чао» еврозоне

Немецкий экономист сделал неутешительный долгосрочный прогноз по поводу пребывания Италии в еврозоне.

Итальянцы разочаровались в еврозоне

Как сообщают СМИ, глава германского Института экономических исследований Клеменс Фойст уверен, что в долгосрочной перспективе итальянцы могут покинуть еврозону. Об этом он рассказал в интервью газетеTagesspiegel.

По мнению Фойста, итальянцы разочаровались в еврозоне, ибо уровень благосостояния в этой стране сейчас примерно такой же, какой был в 2000 году.