После убийства поляка в городе Элке вспыхнули беспорядки

В польском городе Элку в Варминско-Мазурском воеводстве произошли массовые беспорядки после убийства местного жителя в кафе. Об этом сообщает агентство PAP.

Инцидент, который послужил поводом для волнений, произошел в субботу, 31 декабря, около 23:00. В помещении заведения быстрого питания произошла драка, в которой участвовали поляки и иностранцы. В результате ножевого ранения там погиб 21-летний мужчина.

Полиция задержала четырех человек, в том числе иностранцев. Их национальная принадлежность пока не раскрывается в интересах следствия. Отмечается, что они были трезвыми в момент задержания.

На следующий день, 1 января, толпа, насчитывающая от 200 до 300 человек, собралась в центре города. Несколько десятков человек проявили повышенную агрессивность, в сторону полицейских полетели камни, бутылки, петарды. Протестующие разбили находящиеся рядом окна. На место инцидента был вызван спецназ, задержаны несколько человек.

РИА Новости сообщает, что владельцем кафе является местный предприниматель, управляют им выходцы из Туниса, Алжира и Марокко, которые впоследствии были задержаны в связи с гибелью молодого человека.