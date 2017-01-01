Среди жертв теракта в Стамбуле оказались граждане арабских стран

Среди жертв теракта в Стамбуле - граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана и Ливии. Об этом, как передает агентство Anadolu, объявила министр Турции по делам семьи и социальной политике Фатма Бетюль Сайян Кайя.

Минувшей ночью было совершено нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакёй. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу проинформировал, что жертвами нападения стали 39 человек, не менее 15 из которых - иностранцы. Ранения получили 69 человек.

Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что нападение совершил один террорист, которому удалось скрыться. Сотрудники сил безопасности ведут его поиски.