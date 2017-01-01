Скончался старший в роду Романовых князь Димитрий Романович

В Дании на 91-м году жизни скончался старший в роду династии Романовых князь Димитрий Романович, сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу княгиню Феодору Алексеевну.

Праправнук по прямой линии императора Николая I родился 17 мая 1926 года в расположенном близ Канна Антибе, где находились в эмиграции его родители. Он был главой Объединения членов рода Романовых. Его отец - князь Роман Петрович являлся троюродным братом и крестником царя Николая II.