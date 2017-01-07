Трамп: у разведки США нет доказательств влияния кибератак на выборы
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Трамп: у разведки США нет доказательств влияния кибератак на выборы

Трамп о кибератаках: у разведки США нет никаких доказательств
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил в микроблоге Twitter, что разведслужбы не имеют никаких доказательств того, что хакерские атаки повлияли на исход выборов.
В пятницу руководители разведывательного сообщества США провели для Трампа специальный брифинг по поводу кибератак.
"Разведка очень четко дала понять, что нет никаких доказательств того, что хакерские атаки повлияли на результаты выборов. Машины для голосования не были затронуты!", — написал Трамп в Twitter.
"Единственная причина, по которой кибератаки против НКДП (Национального комитета Демократической партии) обсуждаются, — это поражение демократов, которое было настолько велико, что они совершенно сбиты с толку", — добавил он.
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