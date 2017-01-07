Трамп: у разведки США нет доказательств влияния кибератак на выборы

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в микроблоге Twitter, что разведслужбы не имеют никаких доказательств того, что хакерские атаки повлияли на исход выборов.

В пятницу руководители разведывательного сообщества США провели для Трампа специальный брифинг по поводу кибератак.

"Разведка очень четко дала понять, что нет никаких доказательств того, что хакерские атаки повлияли на результаты выборов. Машины для голосования не были затронуты!", — написал Трамп в Twitter.

Intelligence stated very strongly there was absolutely no evidence that hacking affected the election results. Voting machines not touched! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.