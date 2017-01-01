Гражданка Украины смогла выжить в стамбульском аду

Свое спасение после атаки на ночной клуб Reina в Стамбуле украинка Наталья Волнова считает чудом.

Наталья Волнова видела террориста с автоматом Калашникова со спины

Девушка прилетела специально на празднование Нового года в этом заведении и пошла туда с коллегами – сотрудниками турецкой нефтяной компании.

По ее словам, когда раздались выстрелы, все посетители бросились на пол. Из-под стола она видела террориста с автоматом Калашникова со спины. Кем бы он ни был, он ничего не боится, призналась Наталья.

Один из ее спутников погиб, как и еще 38 человек, а ей помог выбраться из клуба турецкий полицейский.

Также украинка подтвердила, что преступник был полностью одет в черное, а не в костюм Санта-Клауса.