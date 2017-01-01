Больше половины украинских студентов лишились стипендий

С 1 января большинство украинских студентов останется без стипендий из-за новой системы начисления выплат учащимся. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Как отмечается, финансовую помощь от государства получат максимум 40 процентов учащихся вузов. Ранее стипендия выплачивалась студентам бюджетных отделений, чей средний балл успеваемости составлял 4 и выше, с нового года она будет назначаться по рейтингу успеваемости, составляемому в Министерстве образования Украины. Также запланированы выплаты социально необеспеченным студентам.

«Для того, чтобы получить стипендию, на зимней сессии студентам будет недостаточно сдать все экзамены на средний балл 4.0. Рейтинговая система предусматривает, что оценивается не только успеваемость, исходя из оценок за экзамены. Включаются и зачеты, и другие заслуги студента», — приводит издание слова заместителя министра финансов Украины Сергея Марченко

Вместе с тем, размер выплаты увеличился с 840 гривен (около 1850 рублей) до 1100 гривен (примерно 2 200 рублей).